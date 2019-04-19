1. Malatya Uluslar arası Diş Hekimliği kongresi yapıldı

Malatya Uluslar arası Diş Hekimliği kongresi düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen kongreye Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı Murat Canbek, İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Çağatay, Malatya Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Fuat Demirtaş, Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan akademisyenler ve diş tabipleri katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı Murat Canbek, "Diş Hekimliğinin olmazsa olmazı olan bilimselliği gelişimine katkıda bulunmak ve aynı zamanda Malatya'nın kültürel yapısını, tarihi yerlerini hem bilimsel hem de kültürel bir kongre amacıyla yaptığımız uluslararası kongremiz amacına ulaşmak üzere, hepinizin katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Diş hekimliği mesleği diğer meslek dallarından çok farklı meslek dallarını inceleyecek olursak, en karışık ve çeşitlilik gösteren meslek dalıdır. Diş hekimliği sadece bir diş hekimliği değildir. Diş Hekimi aynı zamanda bir psikiyatrist, doktor, tasarımcı, mimardır. Diş hekimliği çok kombine bir meslektir. Diş hekimleri de bu karışık ve zor mesleği en iyi icra etmek için çalışan insanlardır. Diş Hekimlerinin sağlık camiasına katkısı inkar edilemez. Tüm sağlığın ilk başladığı yer ağız diş sağlığı olduğu için diş hekimliğinden başlar. Bizlerde bilimsel kongreyle hem diş hekimliğindeki gelişmeleri hem de Malatya kültürüne değinebilmek amacıyla böyle bir kongre düzenledik. Umarım bundan sonra bu şekilde devam ederiz” dedi

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaadin Polat, ise böyle bir kongrenin Malatya'da yapısının önemli olduğunu vurgulayarak,” Böyle bir kongre yapılacağını duyduğumda çok hoşuma gitti. Bir sivil toplum örgütü düzenlemesini saygıyla karşılıyorum. Önümüzdeki yıllardaki kongrelerde inşallah bizlerde olalım. Aslında bizde fakülte olarak, büyük bir diş hekimlerini temsil etmekteyiz. Fakülte olarak önümüzdeki yıllarda yer alarak, katkıda bulunmak istiyoruz. Çeşitliliğin ciddi bir şekilde artacağını düşünüyoruz. Programın içeriği çok renkli olmuş” ifadelerini kullandı.

Diş Hekimleri Birliği MKYK Üyesi Hasan Yaman, ise diş hekimlerini yaşadığı en büyük sorunun Türkiye'de çok fazla sayıda diş hekimliği fakültesi açılması olduğunu ifade ederek, "Malatya'da gibi böylesine görkemli böylesine güzel bir yerde diş hekimlerini bu şekilde bir araya toplayan hem oda başkanımıza hem düzenleme komitesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ayrıca uzak yerlerden gelip değerli bilgilerini bizimle paylaşacak olan değerli akademisyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Diş hekimliği mesleği çok kutsal bir meslektir. Hem güzel bir meslektir hem de insan sağlığı için önemli ve aynı zamanda çok zor bir meslektir. Bizler hepimiz bu zor ve meşakkatli mesleğin muayenehanemizde ya da polikliniklerimizde güzel bir şekilde sürdürmekteyiz. Diş hekimlerimizin birçok problemi var. Ama en büyük problemlerin sağlık bakanlığımızın bir süre önce dile getirdiği Türkiye'de çok fazla sayıda diş hekimliği fakültesi açılması, diş hekimliği fakültelerinde gereğinden çok çok fazla kontenjanlarla diş hekimliği öğrencisi sayısının artması maalesef bu diş hekimliği mesleğinin geleceği açısından da çok sıkıntılı bir süreç meydana getirmektedir. Diş hekimleri birliği olarak hem YÖK ile ilgili hem de Sağlık Bakanlığı nezdinde hem diş hekimleri hekimliği fakültelerinin sayısının kontenjanlarının azaltılması diş hekimliği fakülte sayılarının dondurması konusunda elimizden gelen bütün gayreti göstermekteyiz" diye konuştu.