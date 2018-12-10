1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi sona erdi

Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi sona erdi.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi'nin son gününde yapılan programa katıldı. Burada akademisyenler, doktora ve yüksek lisans öğrencileri ile bir araya gelen Başkan Gürkan, 1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi'nin Malatya için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, il dışından gelen konuklara Malatya hakkında bilgiler verdi. Gürkan, “Türk İslam tarihi açısından baktığınız zaman Anadolu'nun fetih süreci 400 yıl önce Malatya sancağından planlanmış ve fetih seferleri Malatya'dan başlamıştır. Biz bu yüzden ‘Anadolu'yu ana yurt yapan yerin adı Battalgazi'dir ve Malatya'dır' diyoruz. Bu anlamda Malatya önemli bir merkezdir. Hem coğrafi anlamında, hem kayısının merkezi olması anlamında, hem medeniyet anlamında, hem de Türk İslam tarihi açısından önemli bir merkezdir. Böyle önemli bir merkezde Multidisipliner Kongresi'nin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarınız umarım faydalı olmuştur. Gerçektende 11 alanda bu çalışmaların yapılması artık günümüz teknoloji dünyasında tabiî ki bu tür faaliyetlerin, çalışmaların disiplinler arasındaki çalışma alanlarınızda yeni ufuklar, yeni vizyonlar geliştireceği kanaatindeyim. İnşallah bu süreç içerisinde, sizlerde gezip, görerek olumlu izlenimler edinmişsinizidir diye düşünüyorum. Malatya'yı gelip görenler, Malatya'yı tarif ederken, himmetli zatların yeri diye tarif ederler. Seçkin insanların yaşadığı yer diye tarif ederler. Kamil insanların yaşadığı yer diye tarif ederler. Bizim gerek meslek hayatımızda, gerekse siyasi hayatımızda gezdiğimiz yerlerde Malatyalı olmanın hep ayrıcalığını yaşadık. Nasıl yaşadık? Malatya'ya gelip burada yaşadığı süreç içerisinde memnun olarak ayrılanlar, siz başka yerde onunla karşılaştığınız zaman memnuniyetlerini sizin üzerinizde tezahür ettiğini gördüm. İnşallah Malatyalı hemşerilerimiz size güzel bir misafirperverlik örneği sunmuşlardır. Sizleri Malatyamızda, Battalgazimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Umarım yapmış olduğunuz bu disiplinler arası çalışmada sizlere ve alanlarınıza faydalı olur” şeklinde konuştu.

1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi Prof Dr. Mustafa Talas ise, “Başkanımıza bize yapmış olduğu anlamlı katkıdan dolayı bütün çalışma arkadaşlarımıza adına teşekkür ediyorum. Yükselmek omuz omuza olabilir. Yardımlaşma, birlik ve beraberlikle olabilir. Başkanımızın bu konudaki emin adımlarını daha ilerlerde Türkiye'de görecek” diye konuştu.