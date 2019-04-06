10. Arguvan Türkü Günleri konseri

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Arguvan Türkü Günleri yoğun ilgi gördü.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 10. Arguvan Türkü Günleri yoğun katılımla gerçekleşti. Grup Söyleyen, İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Ozanlar Grubu ve İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Türk Halk Müziği Grubu işbirliği ile gerçekleşen konserde Arguvan türküleri seslendirildi.

Konsere, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Malatya CHP İl Başkanı Ender Kiraz, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

2008 yılından beri her yıl geleneksel olarak düzenlenen Arguvan Türkü Günleri seyirciler tarafından yoğun ilgi gördü. Arguvan kültürünün kaybolmaması ve gelecek nesillere aktarılması için yapılan konserde Arguvan'a ait birbirinden güzel şarkılar söylendi. Konser sonunda Rektör Kızılay ve Başkan Kızıldaş, orkestra ekibine çiçek takdim etti.