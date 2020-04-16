10 kez kan bağışladı bronz madalya ve berat aldı

Malatya'da Kızılay'a 10 kez kan bağışında bulunan düzenli bağışçı Mehmet Mustafa Ünlü'ye bronz madalya ve beratı verildi.

Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan ve Türk Kızılay Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Av. M. Umut Yalçın'ın yer aldığı programda Kızılay'a yapmış olduğu kan bağışından dolayı Mehmet Mustafa Ünlü'ye bronz madalya ve belgesini takdim ederek teşekkür eden Vali Baruş, “Özellikle virüs salgını yaşadığımız şu günlerde Kızılay'a olan kan bağışının azalması acil hastaların kan ihtiyacının karşılanması bakımından olumsuz bir tablo oluşturuyor. Bu anlamda bugünlerde yapılacak kan bağışı çok önemli. Buna hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Değişik kampanyalarla vatandaşlarımız Kızılay'ın Kan Bağış Merkezlerine müracaat ederek kan veriyorlar. Şu anda kan ihtiyacı olan hastalarımıza şifa oluyorlar” dedi.

Türk Kızılay Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Av. M. Umut Yalçın da yaptığı açıklamada, “Kan ihtiyacı olan hastalar için sağlıklı vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum. Sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde de kan bağışı yapabilirsiniz. Malatya Kan merkezi sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde de hizmet vermektedir. İsteyen bağışçıların Kızılay Kan Merkezini telefonla aramaları halinde araçla evlerinden alarak kan merkezine ulaşımını sağlamaktayız” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay'a iki veya daha fazla kan bağışı yapan vatandaşlar “Düzenli Bağışçı” statüsünü alıyor. Türk Kızılay'a gönüllü olarak düzenli kan bağışında bulunan bağışçılara anı olarak kalması için madalya. ödül de veriliyor. Türk Kızılay'ına Kan Bağışı Merkezi fark etmeksizin 10 kez bağış yapan bağışçıya Bronz Madalya, 25 kez bağış yapana Gümüş Madalya, 35 kez bağış yapana Altın Madalya, 45 kez bağış yapan bağışçıya da Plaket takdim ediliyor.