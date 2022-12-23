100. Yıl Kent Parkı Mayıs'ta hizmette

Yıl Kent Parkında incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında ilgililerden bilgiler aldı.

Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi ile Karakavak Mahallesi arasında inşaat çalışmaları süren 100. Yıl Kent Parkında çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Park Bahçeler Daire Başkanı Berkan Samanlıoğlu, “Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına istinaden yaptığımız 100. Yıl Kent Parkımız 300 dönümden oluşmakta. 300 bin metrekare alan üzerinde 20 dönüm biyolojik göleti olan, 250 bin adet bitki ve ağacın olduğu bir park yapmaktayız. Şu an itibariyle çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. İnşallah Mayıs ayının sonunda projemizi bitirmiş olacağız. Bizlere her zaman destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“ Malatya Türkiye'de yeşil unvanıyla anılan bir şehir”

Şehirlerin yeşil alanlarıyla değerlendirildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Şehirleri yeşil alanlarıyla değerlendiririz. Malatya, Türkiye'de yeşil unvanıyla anılan bir şehirdir. Türkiye'de iki şehir yeşil adıyla anılır. Biri Bursa diğeri Malatya'dır. Yeşil Malatya'yı gerçek anlamında yeşil hüviyetine büründürme noktasında bir taraftan Beydağı parklarını, Horata parklarını, Kernek parklarını, meydanları, yeşil kuşak diye tabir ettiğimiz Millet Bahçelerini yaparken, diğer taraftan da Cumhuriyetimizin 100. Yılına şehrimizin lokasyonu en yüksek olan yerde şehir parkı yapıyoruz. Artık Londra'da ve New York'ta ki Hyde ve Central Parklara özenen bir toplum değil, bizzat o parkların daha büyüklerinin yapılması gayreti içerisindeyiz. Bilindiği gibi Beydağı Tabiat Parkımız 3 milyon 300 bin metrekare bir alan üzerine kuruluyor. 100. Yıl parkımız 300 bin metrekare. Horata Parkımız, Kernek Parkımız, Millet Bahçemiz, Eski SSK Hastanesinin olduğu bölgeye yapılacak olan Millet Bahçesi yani her tarafta şu anda Malatya'nın kendi aslına rücu edecek şekilde yeşil unvanına sahip bir şehir olma noktasında gayret gösteriyoruz. 100. yıl parkımızda şuanda yüzde 50'ye yakın kısmı tamamlandı. Geri kalan kısmının da Mayıs ayı sonuna kadar inşallah tamamlanıp Cumhuriyetimizin 100. Yılının anlamına ve maksadına uygun bir şekilde yeşiliyle, göletleriyle bütünleşerek sosyal ve sportif donatı alanlarıyla gerçekten de Malatya'ya yakışan özel bir park hüviyetinde olacak. İnşallah Mayıs ayı sonunda parkımızı hemşerilerimizle buluşturacağız. Göreve geldikten sonra Malatya'mızda kişi başına düşen yeşil alan sayısını beş kat artırdık. Bu önemli bir hadisedir. Bu çalışmaların hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, çalışmaları yapan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.