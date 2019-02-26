100. Yıl Marşı Şiir yarışmasında ödüller veriliyor

Yıl Marşı Şiir Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenecek tören ile verilecek.

Konuyla ilgili İnönü Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada 29 Ekim 2018 Cumhuriyet Bayramında neticelendirilen ve ön jüri ile son jüri olarak iki kategoride değerlendirilen yarışmada birinciliği Trabzon'dan yarışmaya katılan NİHAT Malkoç'un Dilara rumuzu ve Yüzüncü Yıl Marşı adlı şiiri ile aldığı belirtildi.

Yine yarışmaya Şanlıurfa'dan katılan Mustafa Sade'nin Yalın rumuzu ile 100. Yıl Marşı (Türk Mührü) adlı şiiri ile ikinciliği Yalova'dan yarışmaya katılan Fikret Kuşçuoğlu'nun ise Alp Bebek rumuzu ve 100. Yıl Marşı adlı şiiri ile üçüncülüğe layık görüldüğü ifade edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, “29 Ekim 2023 tarihi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. yılını kutlayacağı tarih olduğu için 100. Yıl Marşı'na kaynaklık edecek bir şiir yarışmasının düzenlenmesi manidar ve değerli bir etkinliktir. Bu proje ilk aşamada şiir yarışması yoluyla, bestelenecek marş için en iyi güftenin, sözün yazılmasını sağladı daha sonra ikinci bir proje ile beste yarışması düzenlenerek en iyi güfteye en iyi bestenin yapılmasına da imkân ve ortam hazırladı. Dileğimiz ve beklentimiz bu süreçlerin sonunda uzun yıllar boyunca dillerden hiç düşmeyecek, coşku, gurur ve sevinçle söylenecek bir marşın, bir şaheserin ortaya çıkmasıdır. Yarışmaya bu güzel temenniyi hak edecek çok sayıda şair, güzel şiirleri ile katıldı” ifadelerine yer verildi.

28 Şubat 2019 Çarşamba günü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 14.00'te yapılacak ödül törenine ayrıca yarışma jüri üyelerinden şair Nurullah Genç'in de konuk olacağı belirtildi. Genç'in ödül töreninde şiir temalı bir konferans da vereceği ve şiirlerinden seçkiler sunacağı dile getirildi.