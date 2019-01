104'üncü yılında Sarıkamış şehitleri Malatya ‘da anıldı

Türkiye Gazi ve Şehit aileleri vakfı Malatya şubesi tarafından 104'üncü yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma programı düzenlendi.

Düzenlenen programa İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Pror Dr Aysun Bay Karabulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Türkiye Gazi ve Şehit aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, Malatya Türk Ocakları Şube Başkanı Nadir Günata ,ve çok sayıda gazi ve şehit yakını katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan, Malatya Türk Ocakları Şube Başkanı Nadir Günata, "O beyaz hüznü Türk milleti ver olduğunda bu güne hep yaşadı, sadece donarak yaşamadı. Türk milleti var olduğunda bu güne hep acılar gördü, hep gözyaşları döktü. Niçin, mazlumların hakkını savunmak için, vatanı vatan bilmek için, vatan sadece bir toprak parçasında ibaret değil, vatan, kan dökülürse, can verilerse ancak vatan olur. Dolayısı ile kan veren, can veren aileler burada. Her kes bilsin ki hepimizin canı bu vatana fedadır” dedi. Türkiye Gazi ve Şehit aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ise şehit gazilerin bedel öderken hiç beklendi içinde olmadıklarını belirterek,” Bizler bu ülke için beden ödediğimizde hiçbir beklenti içinde olmadık, tek beklentimiz al sancaklı bayrağımızın şanı ile dalgalanması idi ve elhamdülillah bugün dalgalanıyor şehitlerde versek, gazilerde versek, bu aziz vatanımızı alçaklara, hainler çiğnetmemeye bizim yeminimiz var. Bu millet gösterdik ki bu vatanı kimseye bırakmayacak bunun en yakın tarihini de 15 Temmuz yaşadık 15 Temmuz'da ki hain kalkışmada bu milletimiz şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emaneti olan bu kutsal vatanımızı hainlere bırakmadı. Buradan 15 Temmuz ve Sarıkamış şehitlerimiz rahmetle anıyoruz" dedi. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Pror Dr Aysun Bay Karabulut ise her zaman şehit ve gazilerin emrinde olduklarını ve üzerlerine ne göreve düşerse yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Şehit ve gazilerin baş tacı oldukların ifade İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, "Bu vatan için, bu bayrak, için Türk milletin varlığı için hayatını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimiz her zaman için baş tacımızdır. Biz sizinle olduğumuz an mutlu oluyoruz, sizleri böyle gördüğümüz an mutlu oluyoruz varlık sebebimizsiniz bu millet sizi hiç biz aman sizi unutmaz" şeklinde konuştu. İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ise” Vatanları, milletleri uğruna canlarını feda eden bütün şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum hayatta olan bütün gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum. Bizler bütün şehit yakınların ve gazilerimizi bir emanet olarak görüyoruz ve bir parçamız olarak görüyoruz" diye konuştu.

Program son olarak vakfa emeği geçenlere plaket verildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasın ardında yapılan dua ile sona erdi.