105 hafız mezun oldu

Battalgazi, Yeşilyurt, Darende Müftülüklerine bağlı Kur'an Kurslarından mezun olan 105 hafız için mezuniyet programı düzenlendi.

Yeni Kapalı Spor Salonunda düzenlenen programa Malatya Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, Malatya Başsavcısı Muhammet Savran, Adli Yargı Komisyon Başkanı İzzettin Duman, Malatya İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Kaymakamları, Elazığ Müftüsü Yusuf Sarıkaya, hafızlar ve velileri katıldı.

Burada bir konuşma yapan Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, “Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum bu fotoğraf, bu manzara devletimizin ve diyanetimizin din hizmetindeki himayesi karşısındaki milletimizin fedakarlığının fotoğrafıdır. Ben bu anlamda Malatya'daki din hizmetini destekleyen ve özellikle hafızlık müessesine omuz veren isimsiz kahramanları huzurlarınızda tebrik ediyorum. Bu kaynayan kazanları koruyup kollayan vefakar insanlar var Allah onlardan razı olsun. Malatya'mızda son 3-4 yıl içerisinde hafızlık yetiştiren Kur'an kurslarımızın 3 adet yatılı Kur'an kurslarımız oluştu. Ben herkesin huzurunda yeni bir kız Kur'an kursu yapacaklarının sözünü istiyorum yetkililerden” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu ise, “Kur'an kurslarımızın öğretmenlerine ve üyelerine, Kur'an kurslarımızın inşasında emeği geçen resmi veya sivil bütün milletimize, bu çocukların ve gençlerimizin Kur'an'ı doğru okumaları, doğru anlamaları ve örnek bir Müslüman olarak yetişmesinde emeği geçen öğrencilerimizin hocalarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda çocuklarını Kur'an Kerim yoluna koyan ve her birini insanlığa bir ışık, bir ümit etmek için onları Kur'an kurslarımıza emanet eden kıymetli velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin de, “Hafız kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bu yavrularımızı Kur'an kurslarına gönderen anne babaları tebrik ediyorum. Bu hafızlara emek veren hocalarımızı da tebrik ediyorum. Bu cemiyetin düzenlenmesinde emeği geçen bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Hafızlarımızın nezrin de bir iki kardeşimize bir hususu hatırlatmak işitiyorum. Hafızlar Kur'an'ın muhafızlarıdır. Rabbimiz Kur'an'ı Kerim'in korunmasını uhdesine almıştır. O kıyamete kadar korunmaya devam edecektir. Allah size Kur'an'ın muhafızlığı görevini verdi. Bugün Kur'an'ı Kerim'in lafzını ezberlemek suretiyle onu gönlünüze beyninize nakış ettiniz. Ama vazifeniz bitmedi. Bundan sonra ikinci adım olarak Kur'an'ı Kerim'i anlamak için gayret sarf edeceksiniz” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Öncelikle hafız kardeşlerimizin yetiştirilmesinde emeği geçen değerli hocalarımıza ve bu hafız kardeşlerimizin hafızlık mektebine gönderen değerli ailelerimize ve bu mekteplerde gelip eğitim öğretimini gören Kur'an'ı ezberleyen değerli hafızlarımıza ve bu hafızlarımızın bu imkana kavuşmasını sağlayan tüm hayırseverlerimize şükranlarımı buradan sunmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Malatya Valisi Aydın Baruş da, “Bugün merasimlerinde bulunmaktan onur ve gurur duyduğumuz sevgili hafız kardeşlerimiz ve değerli Malatyalılar hepiniz bu programa hoş geldiniz. Değerli misafirler necip milletimiz tarihi boyunca Kur'an'a hizmet etmekten onur duymuş ve bunu tüm benliğinde yaşatmış bir millettir. Evlatlarımızın yetişmesinde çok kıymetli emekleri olan Kur'an kursu öğreticilerimize hocalarımıza teşekkür ediyorum. Kur'an Kurslarımızın organizesinde hassasiyet gösteren ve bugün ki merasimin güzel bir şekilde organize edilmesinde emeği olan Malatya Müftülüğünün çalışanlarına teşekkür ediyorum. Allah bizi Kur'an'ın yolundan ayırmasın ona hizmet edebilecek nesiller yetiştirsin” diye konuştu.