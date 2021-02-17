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11 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Malatya’da kaçak olarak satılan 11 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Malatya'da kaçak olarak satılan 11 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, B. D. isimli şahsın içi tütün doldurulmuş makaron satışı yaptığı bilgileri elde edildi. Şahsın iş yerinde yapılan aramada, 11 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.


Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.

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