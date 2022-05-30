11 teknik destek projesi başarılı bulundu

İlgili dönem içerisinde teslim alınan toplam 17 adet başvuru ile ilgili yapılan değerlendirmeler neticesinde 11 proje başvurusu başarılı bulundu.

Sonuçlara ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, ajans olarak Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı çerçevesinde Bingöl, Elâzığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösteren yerel aktörlerin etkinliğini artırmak üzere danışmanlık, eğitim ve ulusal-uluslararası sertifika ve belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Geçen yıldan itibaren özel sektörden de paydaşların programa başvuru yapabildiklerinin altını çizen Yoğunlu, bu süre zarfında çok sayıda başvuru aldıklarını bunun da kendilerine mutlu ettiğini söyledi.

Yoğunlu, programın imalat sanayi, turizm ve tarım alanında faaliyetlerini sürdüren işletmelerin özellikle kurumsallaşma, yönetim, verimlilik ve markalaşma alanlarında gelişimine katkı sağlayacağını kaydetti.

1 milyon 500 bin TL bütçe tahsis edilen 2022 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı çerçevesinde başarılı bulunan her bir projeye KDV dâhil en fazla 70 bin TL tutarında eğitim, danışmanlık, sertifika ve belgelendirme faaliyeti desteği sağlanacağını dile getiren Yoğunlu, “Başvuru sonuçlarının ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Yoğunlu, başvuru sahiplerinin sonuçlara ilişkin detaylı bilgiye www.fka.gov.tr adresinden ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.

Mart-Nisan döneminde başarılı bulunulan projeler şunlar: “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Kamu Binalarında Enerji Yönetimi Ve Enerji Verimliliğinin Örneklenmesi Projesi, Yeşilyurt Belediye Başkanlığı'nın Yeşilyurt Belediyesi Entegre Yönetim Sistemleri, Lin Tekstil İnşaat Otomotiv Gıda Turizm Enerji Hayvancılık Tic. San. Ltd. Şti'nin Lin Tekstil Kurumsallaşma Ve Yalın Üretime Geçiş Projesi, Sınırlı Sorumlu Toprak Ana Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi'nin Kooperatifimiz Dijitalleşiyor Kurumsallaşıyor İhracata Hazırlanıyor, Elazığ İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün Hazar Gölü Tabiat Parkı Sanal Turla Dünyaya Açılıyor , Tunceli TSO'nun Tunceli Ticaret Ve Sanayi Odası TOBB Akreditasyon Sistemi Eğitim Projesi, MGG Malatya Girişim Grubu Tekstil Tur. Enerji İnş. San. ve Tic. AŞ'nin Turizm Sektöründe Verimliliğin Artırılması: Yalın Otel, Elazığ Fırat Üniversitesi'nin Fırat Üniversitesi Ufuk Avrupa Programı Eğitimi ve Mentörlük Projesi, Fırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ'nin Kalibrasyon Laboratuvarı Yeterliliği İçin Genel Kalibrasyon Ve Uygulamalı Uzmanlık Eğitimi ve Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Eğitimde Dijital İçerik Geliştirme.”