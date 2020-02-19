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11 tonluk tır dorsesinin altında kalan işçi yaralandı

Malatya’da 11 tonluk tır dorsesinin altında kalan işçi yaralandı.

Malatya'da 11 tonluk tır dorsesinin altında kalan işçi yaralandı.


Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özsan Sanayi Sitesi içerisinde bulunan araç bakım servisinde bir tırın balatalarını değiştirmeye çalışan F.Ç. (24), krikonun yerinden kayması sonucunda yaklaşık olarak 11 ton ağırlığındaki yüklü tır dorsesinin altında kaldı. Durumun fark edilmesi üzerine F.Ç. bulunduğu yerden çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.


Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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