İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

119 kaçak Covid-19 hızlı test kiti ele geçirildi

Malatya’da, 119 kaçak Covid-19 hızlı test kiti ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Malatya'da, 119 kaçak Covid-19 hızlı test kiti ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Malatya ili Battalgazi ilçesinde 2 şahsın yasadışı yollarla temin ettiği kaçak Covid-19 hızlı test kitlerini piyasaya sürdükleri tespit edildi. şahısların ev ve iş yerinde yapılan aramada toplam 119 adet kaçak Covid-19 hızlı test kiti ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.