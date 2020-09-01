119 kaçak Covid-19 hızlı test kiti ele geçirildi

Malatya'da, 119 kaçak Covid-19 hızlı test kiti ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Malatya ili Battalgazi ilçesinde 2 şahsın yasadışı yollarla temin ettiği kaçak Covid-19 hızlı test kitlerini piyasaya sürdükleri tespit edildi. şahısların ev ve iş yerinde yapılan aramada toplam 119 adet kaçak Covid-19 hızlı test kiti ele geçirildi.