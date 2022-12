Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile Battalgazi Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği 11'inci Sürü Yönetimi Eğitimi Kursu başladı. 17 kursiyerin katıldığı kursta toplam 104 saat eğitim veriliyor.

Birlik Binası'nda düzenlenen programda konuşan Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, “Kursumuza katılanların büyük bir çoğunluğunun kadın yetiştiricilerimiz olması bizi sevindiriyor. Bizler birlik olarak kadın üreticilerimizin, yetiştiricilerimizin her zaman yanındayız. Çobanlık yapan kadınlarımızın da sosyal güvencelerinin, sigortalarının devlet tarafından desteklenmesi noktasında cumhurbaşkanına sunduğumuz dosyamızda da bu yönde talebimiz var. Bunu her yerde söylüyoruz. Üretimde kadın eli yoksa o aile işletmesi kesinlikle kapanıyor. Bu konuyu da yeniden dile getirmiş olalım. Her platformda söylüyoruz. Gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. İsraf eden iflas eder. Üreten hükmeder anlayışıyla üretmemiz, bunun yanında üretene de sahip çıkmamız gerekir. Bu konuya herkesin sahip çıkması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kursiyerlere toplam 104 saatlik bir eğitim verileceğini de bildiren Akın,” Düzenlediğimiz sürü yönetimi ile ilgili kursumuzda İş Güvenliği ve İş Sağlığıyla ilgili 16 saat, Sürü yönlendirme 24 saat, sürünün beslenmesi 24 saat, sürü bakım işleri 16 saat, sürü sağlığı 24 saat olmak üzere toplamda 104 saatlik bir eğitim verilecek. Burada verilecek teorik eğitimden sonra da Arkadaşlarımızla birlikte eğitim sahada uygulamalı olarak devam edecek. Bu konuda bize destek veren İl Milli Eğitim ve Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, hocalarımız ve görevlilerimize de teşekkür ediyoruz. Çobanlık yapan ve çobanlık yapmak isteyen, sürü yöneticisi arkadaşlarımıza da hayırlı olsun temennisiyle başarılar diliyorum. Devletimizin de Bakanlığımızın da verdiği teşviklerle inşallah en iyi şekilde kurstaki aldığımız bu belgeleri de kullanarak ekstradan puan alacaksınız” şeklinde konuştu.