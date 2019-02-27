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12. Uluslararası Kısa Film Festivali başvuru tarihleri belirlendi

15-18 Nisan 2019 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Sinema Topluluğu tarafından İletişim Fakültesinin de katkılarıyla düzenlenecek olan 12.

Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular, 22 Şubat-20 Mart tarihleri arasında yapılacak.


Ulusal ve uluslararası, belgesel ve kurmaca dalında 4 kategoride düzenlenecek festivalde başarılı olan eserlere toplamda 22 bin TL para ödülü verilecek. Festivalde, açık hava film gösterimleri, atölye çalışmaları gibi etkinliklerin yanında ünlü sinemacılarla gerçekleştirilecek söyleşiler de yer alacak. Genç yetenekleri desteklemeyi ve sinemaya katkı sunmayı hedefleyen festivalde, ulusal yarışmada birinci olacak esere 5 bin TL, 2.'ye 3 bin 500 TL, 3.'ye ise 2 bin 500 TL para ödülü verilecek. Festivale katılmayı planlayan yönetmenlerin 20 Mart 2019 tarihine kadar filmlerini göndermeleri gerekiyor.


Konuyla ilgili İnönü Üniversitesinden yapılan açıklamada, festival hakkında detaylı bilgiye http://inonu.edu.tr/festival internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

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