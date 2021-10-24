13. Uluslararası Kısa Film Festivali 26 Ekim'de başlayacak

Uluslararası Kısa Film Festivali, 26 Ekim'de başlıyor.

İnönü Üniversitesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Kısa Film Festivali 26-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Organizasyonunda öğrencilerin yer aldığı festivale, birbirinden değerli akademisyen ve oyuncuların yanı sıra sinema sektörünün önde gelen isimleri de katılacak. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Sinema Topluluğu tarafından organize edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenen İnönü Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivali dolu dolu geçecek. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Beyler Yetkiner, 13. Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili verdiği bilgide, uluslararası kategoride 500 kısa filmin yer aldığını, bunlardan 433'ünün kurmaca, 67'sinin ise belgesel dalında olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Yetkiner, “Ulusal kategoride 105 kurmaca ve belgesel dalında 55 film olacak. Aybüke Turan, Gülper Refiğ ve Ahmet Kapucu gibi isimlerin yanı sıra akademisyen, oyuncu ve sinemanın çeşitli alanlarında çalışan sinema emekçilerinden toplamda 27 katılımcı festivale katılacak. Festivalde; Sinemada Yönetmen ve Oyuncu İlişkisi, Halit Refiğ'in Sinema Hayatı gibi söyleşiler ile çeşitli etkinlikler yapılacak ve atölyeler kurulacak” ifadelerini kullandı.

"Amacımız teşvik etmek"

Amaçlarının, genç yönetmenleri ve üniversite öğrencilerini film sektörüne ve film çekmeye teşvik etmek olduğunu dile getiren Yetkiner, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün yanı sıra İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yetkiner, “Festival maddi anlamda verilen destekle öğrencilerin farklı üniversiteler ile festivallere gitmelerini ve farklı insanlarla tanışmalarını sağlayacak ve böylelikle katılımcılar birbirlerine sinema sektörü hakkında bilgi paylaşımı yapabilecek. Aynı zamanda verilecek olan para ödülü ile de yarışmaya teşvik anlamında yarar sağlayacağını düşünüyorum. Festival 3 gün devam edecek. Kısa film festivalinde açık hava gösterimleri ve çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Festivalimize tüm öğrencileri bekliyoruz” şeklinde bilgiler aktardı.

Festivalde Prof. Dr. Kadir Beycioğlu da unutulmadı

Festivalde ulusal ve uluslararası belgesel ile kurmaca film dallarında düzenlenecek yarışmalarda toplam 20 bin TL para ödülü dağıtılacak. Ulusal kategoride birinci esere 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye ise 2 bin Türk Lirası para ödülü verilecek. Ayrıca 19 Ağustos 2021 tarihinde vefat eden İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali kurucularından Prof. Dr. Kadir Beycioğlu anısına da “Kadir Beycioğlu Özel Ödülü” verilecek.