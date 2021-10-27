13. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

Uluslararası Kısa Film Festivali başladı.

Festivalin açılış töreni Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. 13. Kısa Film Festivali'ne ulusal ve uluslararası kategoride toplamda 610 eser başvuruda bulundu. Uluslararası kurmacada 15 film, uluslararası belgeselde 9 belgesel, ulusal kurmacada 16 film, ulusal belgeselde 16 belgesel toplamda 56 eser finale kaldı.

Müzik dinletisiyle başlayan açılış törenine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abddulkadir Baharçiçek, Malatya Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı İnanç Kara Ölmeztoprak, festivalin jüri üyeleri yanı sıra akademik personel ile öğrenciler katıldı.

13. Uluslararası Kısa Film Festivali açılış konuşmasını yapan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, eğitim ve öğretim kurumlarında hem sanatı hem de sanatçı geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, “Üniversitelerin, eğitim, öğretim, araştırma gibi görevlerinin yanında çok önemli görevleri var ki o da toplumsal katkı sunacak faaliyetlerin ve organizasyonlarının gerçekleştirilmesidir. 3 gün sürecek organizasyon içerisinde misafirlerimizin öğrencilerimizin his dünyasına, ufuklarına sihirli elleriyle dokunarak yeni bakışlar, yeni ufuklar geliştirdiğine şahit olduk. Şuanda eğitim öğretim kurumlarımızla hem sanatı geliştirmeye hem de sanatçı yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, uluslararası kısa film festivalinin üniversite ile özdeşleşmiş olduğunu ifade ederek, “Uluslararası Kısa Film Festivali üniversitemizin çok önemli bir faaliyet. Bütün birimlerimizle çok güçlü destek veriyoruz. Artık üniversitemizle özdeşleşmiş uluslararası kısa film festivali. 12'inci festivalden daha fazla başvuru almış durumdayız. 3 gün sürecek film gösterimleriyle festivalin hakkını vermiş oluyor” şeklinde konuştu.