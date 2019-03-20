130 yıllık yerli fotoğraf makinesi büyük ilgi görüyor

2017 yılında kurulan ve Türkiye'nin en büyüğü olan Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesinin en ilginç makinesi olan yerli yapım fotoğraf makinesinin Türkiye'de başka bir örneği bulunmuyor.

İlk yerli fotoğraf makinesi firmalarından Karakaş tarafından patenti Fransa'dan alınarak İstanbul'da üretilen makine özellikleriyle zamanın en iyilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Yılda yaklaşık 115 bin kişinin ziyaret ettiği müzede vatandaşların en çok dikkatini çeken tarihi fotoğraf makinesi, müzenin en değerli ürünleri arasında başı çekiyor.

2 bin 23 adet fotoğraf makinesi ve 3 bin 600'ü aşkın aksesuarın bulunduğu müzenin teknik personeli Emre İnan, fotoğraf makinesinin hikayesini paylaşarak, “Osmanlı Döneminde Ermeni George Pabucuyan'ın patentini Fransa'dan aşarak ülkemize getirmiş olduğu ilk yerli firma olma özelliğine sahip bir fotoğraf makinesi. Makinenin Türkiye genelinde başka bir örneği yok. Kondisyon olarak 10 üzerinden 9 özelliğine sahip. Ermeni vatandaş George Pabucuyan, ülkemizde 3 adet firma kuruyor. Bir tane firmada genellikle fotoğrafçılık çekimleri yapılıyor. Diğer şirkette genellikle fotoğrafçılıkta kullanılan saf malzemeler temin ediliyor. Bir diğer firmada ise genellikle yurt dışından ithal ettikleri makinelerin ticareti gerçekleştiriliyor” diye konuştu.