14 Mayıs Dünya Çiftçiler günü

Başta kadın çiftçiler olmak üzere bütün çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Akın,” Üreticileri Federasyonu'nun (IFAP) kuruluş tarihi olan 14 Mayıs 1946 olup 1984 yılından beri yaklaşık yarım asırdır her yıl kutlanmaktadır. Dünya Çiftçiler Günü'nde ve nefes alırken her zaman beslenmemiz için gerekli tüm tarım ürünleri üreten çiftçilerimizin, üretici ve yetiştiricilerimizin bağ, bahçe, yayla, mera ve tarlada her alanda nasıl zor şartlar altında kısıtlı imkanlarla çalıştıklarını hatırlatılarak, çiftçilerimizin haklarının korunması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması mecburi hale gelmiş olup, kırsala sahip çıkmamız ve üretimimizi arttırmamız gerekli olup bu anlamda herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı. Üreticilerin mutlaka desteklenmesi gerektiğini ifade Akın, "Elinin değdiği her şeyi üretime yönelten, güzelleştiren, tarım eko sistemini ayakta tutan, yuvası, ailesi ve Vatanı için üretimin her aşamasında aktif olarak durmadan çalışan, tarladan bahçeden yayladan mutfağa, dokunduğu her şeye değer katan gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ve ülkemize ürettikleri ile destek veren, Ülkemizin fedakâr üretici kadınları başta olmak üzere ekonomik ve sosyal alanda daha fazla desteklenmesi ve ileri seviyelerde yer almasını beklerken, tarımsal üretimin sürekliliğin sağlanmasında başı çeken kadınlarımız ve tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günümüzü tekrar tebrik ederken üretime sahip çıkmamız zorunlu hale gelmiş olup bu anlamda israf eden iflas eder üreten hükmeder anlayışı ile çiftçilerimizin gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.