14. Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Malatya İnönü Üniversitesi'nin düzenlediği 14. Uluslararası Kısa Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Sinema Topluluğu'nun Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Yeşilyurt Belediyesi ile Battalgazi Belediyesi sponsorluğunda düzenlediği 14. Uluslararası Kısa Film Festivali büyük ilgi gördü. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kapanış programına İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat ile Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Ünal İmik, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, İletişim Fakültesi öğretim elemanları, sanatçılar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programda ses sanatçısı Züleyha Ortak Resitali ve İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü ile konservatuar öğretim elemanlarının müzik dinletisi gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi 14. Uluslararası Kısa Film Festivali'nde Ulusal Kurmaca, Ulusal Belgesel, Uluslararası Kurmaca ve Uluslararası Belgesel olmak üzere 4 kategoride dereceye girenlere de ödülleri verildi. Festivalde bu yıl uluslararası kategoride 86 farklı ülkeden 876, ulusal kategoride ise 186 olmak üzere toplam bin 62 eser yarıştı.

“Uluslararası Kurmaca” kategorisinde birincilik ödülünü “The Savior” adlı eseriyle Shoeila Pour Mohammadi alırken, ikincilik ödülünü “The Table of Grave” adlı eseri ile Mirak Mentor Zymberaj, üçüncülük ödülünü ise “Still Life” adlı eseri ile Sina Shafie aldı. “Uluslararası Belgesel” kategorisinde birincilik ödülünü “I Won't Remain Alone” adlı eseri ile Yaser Talebi alırken, ikincilik ödülünü “Hidden Collision” adlı eseri ile Emma Zukovic, üçüncülük ödülünü ise “Life On The Edge” adlı eseri ile Abhishek Dixit aldı. “Ulusal Kurmaca” kategorisinde birincilik ödülünü “Larva” adlı eseri ile Volkan Güney Eker alırken, ikincilik ödülünü “Plastik Rüya” adlı eseri ile Merve Bozcu, üçüncülük ödülünü ise “Babamın Öldüğü Gün” adlı eseri ile Emre Sefer aldı. “Ulusal Belgesel” kategorisinde “Gulab Gul” adlı eseri ile Semih Sağman birincilik ödülünü alırken, ikincilik ödülünü “Haymatlos” adlı eseri ile Mustafa Aydın, üçüncülük ödülünü ise “Geriye Kalanlar” adlı eseri ile Murat Berber ve Kerem Küçükökten aldı. Seyithan Kartal'ın “Çamur” adlı eseri ise bu kategoride jüri özel ödülüne layık görüldü. Törende katkılarından dolayı jüri üyelerine de plaket verildi.