Malatya'da geçen yıl ve bu yıl toplam 15 bin kişiye Narko-Rehber Eğitimi verildi. 2020 yılının Anne Yılı olarak projelendirilmesi nedeniyle annelere de eğitime başlandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, geçen yıl toplam 45 faaliyet yapılarak, 11 bin 177 kişiye bu yıl ise 4 bin kişiye Narko-Rehber Eğitimi verildi. 2020 yılı itibariyle İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen strateji çerçevesinde Malatya da dahil olmak üzere 26 ilde Mart ayının “Başka Yol Yok Uyuşturucuya Geçit Yok” sloganı ile farkındalık, mücadele, kararlılık için eylem ayı olarak kabul edilerek uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinin artırılması hedeflendi. Bu amaç doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ile merkez ve dış ilçe kamu kurumlarıyla gerekli koordinasyon sağlanarak yapılan plan ve programlar çerçevesinde, 2020 yılı içerisinde 20 bin kişiye Narko-Rehber Eğitimi verilmesi planlanıyor. Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca 2020 yılının Anne Yılı olarak projelendirilmesini ve bu konuda annelerin bilinçlendirilmesine yönelik olarak eğitim faaliyetlerine başlanıldı.

Bu kapsamda İlçe Müftülüklerine bağlı Kur'an-ı Kerim kurslarında eğitim gören annelere yönelik 2 iki gün 100 anneye eğitim verildi. Annelere eğitim devam edileceğini ifade etti.