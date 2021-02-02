15 büyükşehir belediyesi hal sorunları için toplandı

Toptancı Hallerinde yapılan iş ve işlemlerle ilgili olarak Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve 15 Büyükşehir Belediyesi'nden yetkililerin katıldığı video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Malatya Büyükşehir Belediyesinden Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Hanbay ve Hal Şube Müdürü Halil Fırat katıldı. Üç bölümde gerçekleştirilen toplantıda, birinci bölümde, hallerde yapılan tespitler ve belediyelerin görev ve yetkilerine ilişkin sunum ile yeni hallerin yapımı ve mevcut hallerin günün şartlarına uygun hale getirilmesi konuşuldu. İkinci bölümde ise, hal içi denetimler, hal dışı kontrol noktaları ve denetimler ile personel nitelik ve nicelik durumu, üçüncü ve son bölümde ise HKS uygulamaları ve yaşanan sıkıntılar, kanun ve ilgili yönetmeliklerde değişiklik ihtiyacı ve öneriler ile dilek ve temenniler paylaşıldı. Video konferans sistemi ile gerçekleştirilen toplantıya, Aydın, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Tekirdağ, Trabzon, Van, Balıkesir ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yetkilileri katıldı.

“15 büyükşehir belediyesinin katılımıyla toplantı gerçekleştirdik”

Yapılan toplantı ile ilgili kısa bir açıklama yapan Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, “Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Sezai Uçarmak'ın Başkanlığında 15 Büyükşehir Belediyemizin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda mevcut hallerin daha işlevsel olarak çalıştırılması, kontrollerin yapılması, hal kayıt sisteminin yerinde uygulanması ve dolayısıyla yapılacak çalışmalarda yaş meyve ve sebze firelerinin en aza indirgenerek fiyat politikalarıyla beraber pandemi sürecinde oluşan fiyat dalgalanmalarının en aza indirgenmesi şekilde bir toplantı yapıldı. Daha sonra mevcut hal yasasıyla ilgili belediyenin sorunları ve mevcut halin sorunların çözümleri ile ilgili geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Yapılan çalışmaların öncelikli olarak Malatya İlimizdeki tüketicilerimiz için daha güvenli yaş meyve ve sebzeyi tüketmesini sağlamaktır. Ülke ekonomisinde yaş meyve ve sebzenin hal öncesi, hal esnasında ve hal satış sonrasındaki fireleri en aza indirgeyerek fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek açısından faydalı bir çalışma olduğuna inanıyorum. Öncelikli olarak Malatya İlimize bu çalışmada hal ile ilgili daha düzenli, tedbirli ve kapsamlı bir formata kavuşturarak halimizi daha işlevsel bir hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.