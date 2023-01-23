15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Malatya'da 15 gün önce yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan yabancı uyruklu kız çocuğu yaşam mücadelesini kaybetti.

Malatya-Ankara çevreyolu Ticaret ve Sanayi Odası yakınlarında 8 Ocak 2023 günü yaşanan kazada yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu İman Humaydi(10)'ye araç çarptı. Kazada ağır yaralanan küçük kız, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Burada yoğun bakımda tutulan yaralı kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından talihsiz çocuğun cenazesi Malatya Şehir Mezarlığında defnedildi.