İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Malatya’da 15 gün önce yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan yabancı uyruklu kız çocuğu yaşam mücadelesini kaybetti.

Malatya'da 15 gün önce yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan yabancı uyruklu kız çocuğu yaşam mücadelesini kaybetti.


Malatya-Ankara çevreyolu Ticaret ve Sanayi Odası yakınlarında 8 Ocak 2023 günü yaşanan kazada yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu İman Humaydi(10)'ye araç çarptı. Kazada ağır yaralanan küçük kız, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.


Burada yoğun bakımda tutulan yaralı kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından talihsiz çocuğun cenazesi Malatya Şehir Mezarlığında defnedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.