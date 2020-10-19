“15 Temmuz Darbe Girişimi” Afrika basınında

Malatya İnönü Üniversitesi Afrika Araştırmaları Merkezi'nin (İNÜAFAM) 15 Temmuz yıldönümü nedeniyle düzenlediği “Afrika Perspektifinden 15 Temmuz Darbe Girişimi” çevrimiçi semineri (webinar), Afrika basınında yer aldı.

Nijerya basınından Muslim News Nigeria, İNÜAFAM'ın 15 Temmuz konulu webinarına yer verdi. Afrikalı araştırmacılar, İNÜAFAM webinarında Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimini ele aldı. Muslim News Nigeria, "Vatanseverlik ve milliyetçilik çağrısında bulundu" başlığıyla Afrika kamuoyuna 15 Temmuz mücadelesini duyurdu. İngilizce yayımlanan haberde “Malatya-Türkiye'deki İnönü Üniversitesi Afrika Araştırmaları Merkezi tarafından organize edilen webinarın en güçlü vurgusu Afrikalıların ortaya koyması gereken vatan ve millet sevgisi oldu” ifadelerine yer verildi.