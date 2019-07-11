Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Satranç Turnuvası'na katılım şartları açıklandı. 10 yaş altı, 14 yaş altı ve açık kategori şeklinde düzenlenecek organizasyon Çok Amaçlı Spor Salonu Gençlik Spor İl Müdürlüğü Yerleşkesinde yapılacak. Düzenlenecek organizasyonla ilgili açıklamada bulunan Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, tüm satranç severleri beklediklerini söyledi. Toy, organizasyonun isminin ve anlamının çok büyük olduğunu kaydederek, "Bilindiği üzere 15 Temmuz tarihi ülkemiz için büyük önem arz eden bir tarihtir. Bizde bugünün anlam ve önemine binaen bu organizasyonu düzenleyeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Satranç Turnuvası'na 10 yaş altı, 14 yaş altı ve açık kategori şeklinde düzenlenecektir. Kayıt Kontrol bitimi 13 Temmuz Cumartesi Saat: 09:30'dur. Yönerge ve kayıtlar sitemizde yayınlanmıştır” diye konuştu.