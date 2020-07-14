15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü Satranç Turnuvası, bir çok ille aynı anda Malatya'da yapılacak.

Malatya Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü Satranç Turnuvası, 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 19:00 da Online olarak Chess.com platformunda gerçekleştirilecektir. Turnuvaya katılmak için önceden chess.com sitesine üye olmak gerekir. Sitedeki kullanıcı adı ile turnuva başlama saati olan saat 18:00 de yeniden kayıt yapmayanların kayıtları silinir. Her kategoride dereceye giren ilk 3 sporcuya madalya verilecektir. Düşünme süresi 3'+2'' tempoda oynanacaktır" denildi.

Detaylı bilginin federasyonun internet sitesinden öğrenilebileceği belirtildi.