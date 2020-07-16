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15 Temmuz koşu yapıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4.

sene-i devriyesinde Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında “Demokrasi Bilinci, Elden Ele Taşınan Bir Bayrak Yarışıdır” sloganıyla 15 Temmuz Sancak Koşusu yapıldı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından şehitlerin anısını nesilden nesile aktarmak için her yıl düzenli olarak yapılması planlanan "Sancak Koşusu" Türkiye'de eş zamanlı olarak İlimiz de Malatya Büyükşehir Belediye binası önünden başlayarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Valilik önünde son buldu. 25 sporcunun katılımı ile gerçekleşen koşunun finalinde sancağı en son taşıyan sporcumuz Şanlı Sancağımızı Sayın Valimiz Aydın Baruş'a teslim etti.


"Demokrasi Bilinci Elden Ele Taşınan Bir Bayrak Yarışıdır” sloganıyla sancağımızı taşıyan sporcularımıza katılım belgelerini Sayın Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve 2. Ordu Komutanı Sinan Yayla takdim etti.

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