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15 Temmuz Meydanı'nda kendini yakmaya çalıştı, polis ikna etti

Malatya’da 15 Temmuz Meydanı’nda üzerine benzin dökerek kendini yakmak isteyen şahsı polis ekipleri ikna ederek vazgeçirdi.

Malatya'da 15 Temmuz Meydanı'nda üzerine benzin dökerek kendini yakmak isteyen şahsı polis ekipleri ikna ederek vazgeçirdi.


Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Malatya Valiliği'nin de yer aldığı 15 Temmuz Meydanı'na gelen ve ailevi sorunları bulunduğu ileri sürülen İbrahim Y., bir elinde içerisinde benzin dolu bir pet şişe, diğer elinde çakmak ile kendini yakacağını belirtti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bir yandan çevrede güvenlik önlemi alırken, diğer taraftan da şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 30 dakika boyunca süren çabalar sonucu şahıs ikna edilirken, çevrede toplanan meraklı kalabalık ise korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak yaşananları film gibi izledi. İbrahim Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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