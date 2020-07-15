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15 Temmuz şehitlerine mevlit

Malatya’nın Arguvan ilçesinde, 15 Temmuz Şehitleri Anma Mevlit Programı düzenlendi.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde, 15 Temmuz Şehitleri Anma Mevlit Programı düzenlendi.


Arguvan Merkez Camisinde düzenlenen Mevlit programına, Kaymakam Abdullah Şahin, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Bozkuş, İlçe Jandarma komutanı Ali Ayva, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz şehitleri anısına Kur'an-ı Kerim ve Mevlit okundu. Mevlit'in ardında İlçe Müftü Vekili Hediyetullah Oğuz konuşma yaptı. Oğuz, “Hain darbe girişimine yeltenenler, suret-i haktan görünüp aldatan güruhtan başka kimseler değildir. Böyle kişi ve kişiler ile tanışmadan önce zihin yapılarını araştırmak hepimizin boynunun borcudur” dedi.


Program sonunda Merkez Camii Din Görevlisi Cüneyt Karataş, “Allah'ım ezanımızı dindirtme, bayrağımızı indirtme ve bu aziz millete bir daha istiklal marşı yazdırtma” diye konuştu.

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