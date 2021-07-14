15 Temmuz Sergisi açıldı

Malatya'da, 15 Temmuz Anı defteri ve karma resim, fotoğraf sergisi açıldı.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında 15 Temmuz Millet Meydanında düzenlenen sergi açılışına, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, Malatya Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Rasim Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Turgut

Özal Üniversitesi ilgilileri, bazı daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından oluşturulan platformda 15 Temmuz Anı Defterine Vali Aydın Baruş, 15 Temmuz ile ilgili düşüncelerini yazdı. Baruş, “Milletimizin hafızasında ve vicdanında ebediyen mahkûm edilmiş olan 15 Temmuz darbe teşebbüsü, Devletin çeşitli kademelerine yıllar boyunca sinsi bir şekilde sirayet etmiş bir grup FETÖ terör örgütü mensubu hainin, Türk Milletinin istiklalini ve istikbalini vesayet altına almak amacıyla gerçekleştirdiği menfur bir saldırıdır. 15 Temmuz 2016 tarihinde, Vatanımıza, demokrasimize, izzetimize kast eden, Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsını ve Türkiye Büyük Millet Meclisini hedef alarak milli iradeyi ve demokrasiyi yok etmek isteyen hainler Aziz Milletimizin sarsılmaz bağımsızlık iradesi karşısında menfur emellerini gerçekleştiremeden zillet içinde mağlup olmuşlardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla şahlanarak meydanları dolduran, tankların, uçakların, mermilerin önüne göğsünü siper ederek Türkiye'nin dört bir tarafında müstesna bir direniş sergileyen Aziz Milletimizin topyekûn mücadelesi neticesinde ihanet kalkışması bastırılmış, karanlık eller tarafından harekete geçirilen hıyanet çetesi hezimete uğratılmış ve Necip Milletimiz bu şerefli ve vakur duruşuyla tarihin sayfalarına eşsiz bir demokrasi destanı yazmıştır. Binlerce yıllık tarihi boyunca zulme ve esarete asla boyun eğmeyen Türk Milletinin asil iradesi 15 Temmuz 2016'da bir kez daha tecelli etmiş, ülkemizin geleceğini esaret altına almak isteyen yabancı güçlere ve onların işbirlikçilerine karşı cevabını en güzel şekilde vermiştir. Aziz milletimiz, birlik ve bütünlüğüne kast eden bütün şer odaklarına karşı, Vatanını ve Mukaddesatını koruma uğrunda canını feda etmekten çekinmeden verdiği kararlı mücadelesini aynı azim ve sebatla sürdürecek, 15 Temmuz Diriliş Ruhunu benliğinde yaşatmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, ihanet kalkışması sürecinde şehadet mertebesine vasıl olan vatandaşlarımıza ve kamu görevlilerimize, kadim tarihimizin şanlı sayfalarına kahramanlar olarak nakşedilen bütün Şehitlerimize ve Rahmet-i Rahman'a kavuşan gazilerimize Cenab-ı Allah(cc)'tan rahmet, hayatta olan Şanlı Gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum" şeklinde konuştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, anı defterine düşüncelerini yazdı. Gürkan, 15 Temmuz'un püskürtülmesinin önemine temas ederek, “Binlerce yıllık bir maziye sahip olan ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyen şer odaklarının 15 Temmuz 2016 tarihinde ortaya koymaya çalıştıkları hain darbe kalkışması, amacına ulaşamadı. Çünkü o gece karşılarında büyük bir inançla özgürlüğünü, bayrağını, ezanını, inancını, geleceğini korumak için, bedenini adeta siper etmiş bir millet duruyordu. Milli mücadele döneminde olduğu gibi, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen hain darbe girişimi karşısında milletimiz etle tırnak olmuş, hep birlikte darbecileri püskürterek, darbecilere hadlerini bildirmiştir. Erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla söz konusu vatan olunca gerisi teferruattır diyerek bir an bile gözünü kırpmayan milletimiz, bu kararlı duruşlarıyla Cumhurbaşkanına ve devletine sahip çıkmıştır. Bu millet tankın karşısına, uçakların altına, mermilerin karşısına göğsünü siper eden şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacaktır.

15 Temmuz hain darbe girişimini püskürten kahraman milletimizi bir kez daha yürekten kutluyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Allah, bir daha bu millete 15 Temmuzları yaşatmasın” dedi.

15 Temmuz Anı Defterinin imzalanmasının ardından törene katılanlar, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Turgut Özal Üniversitesi'nin ortaklaşa hazırlamış olduğu ‘karma resim, fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.