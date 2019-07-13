15 Temmuz'da Malatya'da belediye otobüsleri ücretsiz

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ otobüslerinin tüm hatlarda sabah 06.00'dan itibaren ücretsiz hizmet vereceklerini söyledi.

15 Temmuz'da tüm Malatya olarak birlik ve beraberliğimizi göstermek amacıyla herkesi programın yapılacağı alana davet eden Başkan Gürkan, "Halkımızın 15 Temmuz günü etkinliklerine katılmaları sırasında ulaşım konusunda sorun yaşamamaları için, Belediye Otobüslerimiz 15 Temmuz Sabah saat 06.00'dan 16 Temmuz sabah saat 06.00'ya kadar tüm hatlarda ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca, 15 Temmuz gecesi saat 01.00'den itibaren bazı hatlara her saat başı ek seferler de konulacak. Tüm halkımızı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde düzenlenecek etkinliklere bekliyoruz" dedi.

Yapılan açıklamada ek sefer konulacak güzergahların ise şunlar olduğu açıklandı.

“Yakınca-Yeşilyurt-Gündüzbey, Yeşiltepe-Topsöğüt- Şahnahan, Bostanbaşı-Yakınkent, Özalper-Şeyhbayram-Turgut Özal Mahallesi, Zafer Mahallesi - Çöşnük - Memursan 5. Etap TOKİ Konutları, TOKİ- Karagöz TOKİ, Orduzu- Battalgazi”