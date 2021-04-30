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16 yıllık eğitimci korona virüsten hayatını kaybetti

Malatya’da 16 yıllık eğitimci Adil Bayram, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Malatya'da 16 yıllık eğitimci Adil Bayram, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuklu olan Adil Bayram (48), yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Adil Bayram, Malatya'da birçok imam hatip lisesinde öğretmen ve idareci olarak çalıştı. Eşi de edebiyat öğretmeni olan Bayram, son olarak Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapıyordu. Bayram'ın cenazesi Yeşiltepe Şehir mezarlığında defnedildi.

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