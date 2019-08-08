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17 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Malatya’da 7 ayrı suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli, jandarmanın operasyonu ile saklandığı çiftlikte yakalandı.

Malatya'da 7 ayrı suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli, jandarmanın operasyonu ile saklandığı çiftlikte yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Yazıhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘silahlı yağma' suçu dahil 7 ayrı suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.'nin (28) bir besi çiftliğinde çalıştığını tespit etmesi üzerine gece yarısı operasyon düzenlendi.


Jandarma tarafından yapılan operasyonda aranan şüpheli yakalanırken, üzerinde kardeşi adına düzenlemiş sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine konuldu.

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