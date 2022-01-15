İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

18 yaşındaki genç kız intihara teşebbüs etti

Malatya’da ailevi sebeplerden dolayı bunalıma giren 18 yaşındaki genç kız üç katlı bir binadan atlayarak intihara teşebbüs etti.

Malatya'da ailevi sebeplerden dolayı bunalıma giren 18 yaşındaki genç kız üç katlı bir binadan atlayarak intihara teşebbüs etti.


Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki G.Ö. ailevi sebeplerden dolayı girdiği bunalım sonucu inşaat halinde bir binanın üçüncü katına çıkarak kendini aşağı bıraktı. Olayın fark edilmesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız burada tedavi altına alındı.


G.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini korurken, olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.