İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

181 parça tarihi eser ele geçirildi

Malatya’da bir şahsın evinde 181 parça tarihi eser ele geçirildi.

Malatya'da bir şahsın evinde 181 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı öğrenildi. Battalgazi ilçesi Hasırcılar Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahsa yönelik operasyonda 3 adet altın sikke, 12 adet Bronz Çağ Dönemi'ne ait üzerinde mühür bulunan yüzük, 5 adet Bronz Çağ Dönemi'ne ait erkek yüzüğü, 36 adet Roma Dönemi'ne ait sikke, 36 adet Bizans Dönemi'ne ait sikke, 83 adet Ermenilere ait sikke, 4 adet Helenistik Dönem'e ait sikke ve 2 adet Gümüş Atina sikkesi olmak üzere toplamda 181 parça tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.