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19 Ekim Muhtarlar Günü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, muhtarların vatandaş ile seçilmiş atanmış yöneticiler arasında köprü görevi gördüğünü söyledi.


19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, muhtarlık görevinin, demokrasi zincirinin ilk halkası ve vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğunda çaldıkları ilk kapısı olduğunu bildiren Başkan Avşar, muhtarlık görevinin sevgi ve fedakarlık isteyen zor bir iş olduğunu kaydetti. Muhtarların seçimle işbaşına gelen halkın temsilcileri olduğunu da dile getiren Başkan Avşar, "Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biridir. Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlarımız, milletimizin eli, gözü ve kulağı konumundadır. Devletimizin vatandaşlarımıza ulaşması noktasında her zaman en ön saflarda olan muhtarlarımız, halkımızın kendi içlerinden biri olarak her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini rahatlıkla ilettikleri temsilcileridir" dedi.


Başkan Avşar, toplumda çok önemli işlevleri olan ve yerel yönetimin temel taşlarından biri olan muhtarlık müessesesinin vatandaş ile seçilmiş atanmış yöneticiler arasında köprü görevi gördüğünün altını da çizdi.

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