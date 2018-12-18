1.Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde haftanın görünümü

Malatya 1.
Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde 4.hafta maçları oynandı. B Grubu'nun lideri Malatya İdmanyurdu haftayı kayıpsız geçerken Malatyaspor ile 1966 Malatya Gençlik arasındaki gol düellosunu ise 3-2 sonuçla Malatyaspor kazandı.
1.Amatör Küme Büyükler futbol liginde 6 karşılaşmanın oynandığı dördüncü haftada 17 gol kaydedildi.
Ligin dördüncü haftasında alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Malatyaspor-1966 Malatya Gençlik: 3-2, Malatyagücü-Orduzuspor: 0-2, Hekimhan Girmana-Demirspor: 1-1, Arguvan Belediyespor-Darendespor: 2-2
B Grubu
Hekimhan Belediyespor-Ataköyspor: 0-1, Battalgazi Belediyespor-Malatya İdmanyurdu: 1-2, Sanayispor-Doğanşehir Belediyespor karşılaşması tatil edildi.