İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

1.Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde haftanın görünümü

Malatya 1.

Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde 4.hafta maçları oynandı. B Grubu'nun lideri Malatya İdmanyurdu haftayı kayıpsız geçerken Malatyaspor ile 1966 Malatya Gençlik arasındaki gol düellosunu ise 3-2 sonuçla Malatyaspor kazandı.


1.Amatör Küme Büyükler futbol liginde 6 karşılaşmanın oynandığı dördüncü haftada 17 gol kaydedildi.


Ligin dördüncü haftasında alınan sonuçlar şöyle:


A Grubu


Malatyaspor-1966 Malatya Gençlik: 3-2, Malatyagücü-Orduzuspor: 0-2, Hekimhan Girmana-Demirspor: 1-1, Arguvan Belediyespor-Darendespor: 2-2


B Grubu


Hekimhan Belediyespor-Ataköyspor: 0-1, Battalgazi Belediyespor-Malatya İdmanyurdu: 1-2, Sanayispor-Doğanşehir Belediyespor karşılaşması tatil edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.