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1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi

Malatya 1.

Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 3.hafta karşılaşmaları oynandı. Büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan ligde Malatya İdmanyurdu rakibi Kale Gençlerbirliği'ne 13 gol atarak haftanın en farklı kazananı olurken, Darendespor ile Demirspor ise galibiyet serilerini 3 maça çıkardı.


B Grubu'nda ikinci haftayı bay geçiren Malatya İdmanyurdu, oynadığı ikinci maçı da kazanarak averajla lider duruma gelirken, 2 grupta da toplam 35 gol kaydedildi.


Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:


A Grubu


Demirspor-Malatyagücü 3-0, Orduzuspor-Arguvan Belediyespor 0-1, 1966 Malatya Gençlik-Hekimhan Girmana 3-4, Darendespor - Malatyaspor 3-1


B Grubu


Ataköyspor-Sanayispor 0-3 Malatya İdmanyurdu-Kale Gençlerbirliği 13-0, Doğanşehir Belediyespor-Battalgazi Belediyespor 0-4, Hekimhan Belediyespor haftayı bay olarak geçirdi.

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