1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 27 gol atıldı

Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 10'uncu hafta karşılaşmaları yine büyük heyecana sahne oldu. 27 golün atıldığı haftada iki grupta da liderle kaybetmedi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle oluştu:

"A Grubu

Malatya Gücü-Demirspor: 4-7, Malatyaspor-Darendespor: 0-1, Hekimhan Girmana Belediyespor-1966 Malatya Gençlik Spor: 2-0, Arguvan Belediyespor-Orduzuspor: 5-1

B Grubu

Kale Gençlerbirliği-Malatya İdmanyurdu: 0-3, Battalgazi Belediyespor-Doğanşehir Belediyespor: 3-0, Sanayispor-Ataköyspor: 1-0,

Hekimhan Belediyespor haftayı bay geçirdi."