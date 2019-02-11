1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 27 gol atıldı

Malatya 1.
Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 10'uncu hafta karşılaşmaları yine büyük heyecana sahne oldu. 27 golün atıldığı haftada iki grupta da liderle kaybetmedi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle oluştu:
"A Grubu
Malatya Gücü-Demirspor: 4-7, Malatyaspor-Darendespor: 0-1, Hekimhan Girmana Belediyespor-1966 Malatya Gençlik Spor: 2-0, Arguvan Belediyespor-Orduzuspor: 5-1
B Grubu
Kale Gençlerbirliği-Malatya İdmanyurdu: 0-3, Battalgazi Belediyespor-Doğanşehir Belediyespor: 3-0, Sanayispor-Ataköyspor: 1-0,
Hekimhan Belediyespor haftayı bay geçirdi."