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1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 7.hafta heyecanı

Malatya 1.

Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde 7.hafta karşılaşmaları büyük bir heyecana sahne oldu. A Grubu lideri Darendespor ile B Grubu lideri Malatya İdmanyurdu kazanarak, haftayı 3 puanla kapattı.


Amatör Büyükler Futbol Ligi'ne bir haftalık aranın ardından devam edildi. 7.haftanın oynandığı ligde A Grubu'nun lideri Darendespor, sahasında Orduzuspor'u 3-0 mağlup etti. B Grubu'nun lideri Malatya İdmanyurdu ise Yeşiltepe'de oynanan karşılaşmada Ataköyspor'u 3-1'le geçti.


Amatör Büyükler Futbol Ligi'nin 7.haftasında alınan sonuçlar şöyle:


A Grubu


1966 Malatya Gençlikspor-Demirspor: 1-1, Malatyaspor-Malatyagücü Futbol Kulübü: 5-2, Hekimhan Girmana Belediyespor-Arguvan Belediyespor: 1-1, Darendespor-Orduzuspor: 3-0


B Grubu


Malatya İdmanyurdu-Ataköyspor: 3-1, Kale Gençlerbirliği-Hekimhan Belediyespor: 1-3, Battalgazi Belediyespor-Sanayispor: 1-2.

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