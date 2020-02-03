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1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde haftanın görünümü

Malatya 1.

Amatör Küme Büyükler Ligi'nde yaşanan depremden dolayı ertelenen 8. hafta maçlarının 2 Şubat Pazar günü oynandı.


25 Ocak tarihinde yaşanan Elazığ Sivrice merkezli deprem sonrası alınan kararla bölgede tüm sportif faaliyetlerin ertelenmesi nedeniyle amatör futbol maçları da ileri bir tarihe ertelenmişti. Pazar günü oynanan maçlar büyük bir çekişmeye sahne oldu. 1.Amatör Küme Büyükler Ligi'nde 8. Hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:


"Ataköyspor 1-4 Arguvan Belediyespor, Malatyaspor 3-2 Hekimhan Girmanaspor, Sanayispor 1-8 Kale Gençlerbirliği, Hekimhan Belediye 0-0 Battalgazi Belediyespor, Orduzuspor 2-2 Arapgirspor, Akçadağ 0-1 Malatyagücü, Darendespor 3-2 Demirspor."

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