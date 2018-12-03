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1.Amatör Küme Büyükler Ligi'nde heyecan sürüyor

Malatya 1.

Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde heyecanla oynanan 2. hafta müsabakalarıyla devam etti.


Favori takımların puan kaybettiği haftada atılan 25 golle futbolseverler gole doydu. Efsane Malatyaspor ilk hafta aldığı yenilginin ardından ikinci hafta Orduzuspor'u mağlup edip, ilk 3 puanını aldı.


Arguvan Belediyespor ise sahasında 9 kişi kaldığı maçta Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.


1.Amatör Kümede 2. Hafta maçlarında şu sonuçlar alındı:


Battalgazi Belediyespor 1-4 Ataköyspor, Kale Gençlerbirliği 3-1 Doğanşehir, Malatyaspor 4-2 Orduzuspor, 1966 Malatya Gençlik 2-3 Darendespor, Sanayispor 1-0 Hekimhan Belediye, Arguvan Belediyespor 1-2 Demirspor, Hekimhan Girmana 1-0 Malatyagücü.

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