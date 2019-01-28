1.Amatör Küme Futbol Ligi'nde 2. yarı heyecanı başladı

Malatya 1.
Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde ikinci yarı başladı. Oynanan karşılaşmalar büyük bir çekişmeye sahne olurken, A Grubu lideri Darendespor ligdeki ilk yenilgisini Hekimhan Girmanaspor karşısında aldı.
Malatyaspor ile Demirspor arasında oynanan karşılaşma ise Demirspor 2-1 önde iken çıkan kavga nedeniyle tatil edildi.
1966 Malatya Gençlik-Orduzuspor: 1-2, Malatyaspor-Demirspor: 1-2 (Tatil edildi), Arguvan Belediyespor-Malatyagücü: 8-1, Hekimhan Girmana Belediyespor-Darendespor: 2-1,Kale Gençlerbirliği-Ataköyspor: 1-2, Malatya İdmanyurdu-Doğanşehir Belediyespor: 10-0, Battalgazi Belediyespor-Hekimhan Belediyespor: 2-1.