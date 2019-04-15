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1.Amatör Küme play-offta 4. hafta maçları oynandı

Malatya 1.

Amatör Büyükler Futbol Ligi play-off grubunda 4. hafta maçları oynandı. Haftanın en önemli 90 dakikası olan Malatya İdmanyurdu ile Darendespor arasındaki maç çıkan olaylardan dolayı tamamlanamadı.


Kemal Dizdar'ın yönettiği karşılaşmada Malatya İdmanyurdu 1-0 önde ve penaltı vuruşu kazanmış iken Darendesporlu oyuncuların şiddetli itirazları sonucu tatil edil edildi.


Play off grubunda alınan diğer sonuçlar ise şöyle:


Battalgazi Belediyespor-Arguvan Belediyespor: 1-7


Hekimhan Girmana Belediyespor-Sanayispor: 3-3.


Play off grubunda Arguvan Belediyespor 10 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Malatya İdmanyurdu takımı ise 9 puanla ikinci sırada yer alıyor.


Play-offun son haftasında Arguvan Belediyespor ile Malatya İdmanyurdu, Darendespor ile Hekimhan Belediyesi Girmana, Sanayispor ile Battalgazi Belediyespor karşı karşıya gelecek.

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