1.Amatör Küme play-offta 4. hafta maçları oynandı

Amatör Büyükler Futbol Ligi play-off grubunda 4. hafta maçları oynandı. Haftanın en önemli 90 dakikası olan Malatya İdmanyurdu ile Darendespor arasındaki maç çıkan olaylardan dolayı tamamlanamadı.

Kemal Dizdar'ın yönettiği karşılaşmada Malatya İdmanyurdu 1-0 önde ve penaltı vuruşu kazanmış iken Darendesporlu oyuncuların şiddetli itirazları sonucu tatil edil edildi.

Play off grubunda alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

Battalgazi Belediyespor-Arguvan Belediyespor: 1-7

Hekimhan Girmana Belediyespor-Sanayispor: 3-3.

Play off grubunda Arguvan Belediyespor 10 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Malatya İdmanyurdu takımı ise 9 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Play-offun son haftasında Arguvan Belediyespor ile Malatya İdmanyurdu, Darendespor ile Hekimhan Belediyesi Girmana, Sanayispor ile Battalgazi Belediyespor karşı karşıya gelecek.