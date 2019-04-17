1.Amatör Küme play-offta şampiyon bu hafta belli olacak

Amatör Büyükler Futbol Ligi Play-Off grubunda son hafta maçlarının ardından şampiyon belli olacak.

Büyük heyecan fırtınasına sahne olan Amatör Büyükler Futbol Ligi Play-Off grubunda 5. hafta maçları sonunda şampiyon takım belli olacak. Geçen hafta Malatya İdmanyurdu takımının 1-0 önde iken Darendesporlu futbolcuların hakeme mukavemeti sonucu 1 müsabakanın yarıda kaldığı grupta şampiyon takımı Arguvan Belediyespor ile Malatya İdmanyurdu arasındaki maçın sonucu belli edecek. Maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Arguvan Belediyespor ile şuana kadar Play-off'ta oynadığı bütün karşılaşması kazanan ve bir maçı eksik olan Malatya İdmanyurdu ligin 5. Haftasında karşı karşıya gelecek. Play off grubunda Arguvan Belediyespor 10 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Malatya İdmanyurdu takımı ise 9 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Play-offun son haftasında Arguvan Belediyespor ile Malatya İdmanyurdu, Darendespor ile Hekimhan Belediyesi Girmana, Sanayispor ile Battalgazi Belediyespor karşı karşıya gelecek.