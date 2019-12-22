İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

1.Amat?r K?mede Futbol Ligi'nde haftan?n sonu?lar?

Malatya 1.

Amat?r K?me B?y?kler Futbol Ligi'nde heyecan s?r?yor. 15 tak?m?n m?cadele etti?i amat?r k?mede yoluna kay?ps?z devam eden iki tak?mdan Darendespor puan kaybederken, Hekimhan Girmanaspor ise bu haftay? da galibiyetle kapatt?. B Grubu'nun lideri durumundaki Arapgirspor'un bay ge?ti?i haftada ikinci s?radaki Battalgazi Belediyespor Arguvan Belediyespor ile 2-2 berabere kald?.


1.Amat?r K?me B?y?kler Futbol Ligi'nin 5. haftas?nda oynanan ma?larda ?u sonu?lar al?nd? :


Malatyag?c? 1-4 Demirspor, Orduzuspor 1-2 Atak?yspor, Hekimhan Belediye 1-3 1966 Malatya Gen?lik, Battalgazi Belediyespor 2-2 Arguvan Belediyespor


Sanayispor 1-1 Darendespor, Ak?ada? Anka 0-2 Malatyaspor, Kale Gen?lerbirli?i 0-4 Hekimhan Girmana

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.