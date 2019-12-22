1.Amat?r K?mede Futbol Ligi'nde haftan?n sonu?lar?

Amat?r K?me B?y?kler Futbol Ligi'nde heyecan s?r?yor. 15 tak?m?n m?cadele etti?i amat?r k?mede yoluna kay?ps?z devam eden iki tak?mdan Darendespor puan kaybederken, Hekimhan Girmanaspor ise bu haftay? da galibiyetle kapatt?. B Grubu'nun lideri durumundaki Arapgirspor'un bay ge?ti?i haftada ikinci s?radaki Battalgazi Belediyespor Arguvan Belediyespor ile 2-2 berabere kald?.

1.Amat?r K?me B?y?kler Futbol Ligi'nin 5. haftas?nda oynanan ma?larda ?u sonu?lar al?nd? :

Malatyag?c? 1-4 Demirspor, Orduzuspor 1-2 Atak?yspor, Hekimhan Belediye 1-3 1966 Malatya Gen?lik, Battalgazi Belediyespor 2-2 Arguvan Belediyespor

Sanayispor 1-1 Darendespor, Ak?ada? Anka 0-2 Malatyaspor, Kale Gen?lerbirli?i 0-4 Hekimhan Girmana