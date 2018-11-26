1.Amatör Kümede haftanın görünümü

Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde yeni sezon oynanan maçlarla başladı. Ligin ilk haftasında oynanan karşılaşmalar büyük bir heyecana sahne olurken, yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Malatya İdmanyurdu 6-1 skorla farklı galip geldi.

Müsabakalar öncesi Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından takımlara, hakemlere, maçta görevli saha komiseri, sağlıkçı, emniyet ekipleri ve gazetecilere çiçek verildi. Amatör Büyükler Futbol Ligi'nin birinci haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Orduzuspor-1966 Malatya Gençlik: 2-2, Demirspor-Malatyaspor: 2-1, Malatyagücü-Arguvan Belediyespor: 0-4, Darendespor-Hekimhan Girmana: 2-1

B Grubu

Ataköyspor-Kale Gençlerbirliği: 3-0, Doğanşehir Belediyespor-Malatya İdmanyurdu: 1-6, Hekimhan Belediyespor-Battalgazi Belediyespor: 1-2.