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1.Amatör Kümede haftanın görünümü

Malatya 1.

Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde yeni sezon oynanan maçlarla başladı. Ligin ilk haftasında oynanan karşılaşmalar büyük bir heyecana sahne olurken, yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Malatya İdmanyurdu 6-1 skorla farklı galip geldi.


Müsabakalar öncesi Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından takımlara, hakemlere, maçta görevli saha komiseri, sağlıkçı, emniyet ekipleri ve gazetecilere çiçek verildi. Amatör Büyükler Futbol Ligi'nin birinci haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:


A Grubu


Orduzuspor-1966 Malatya Gençlik: 2-2, Demirspor-Malatyaspor: 2-1, Malatyagücü-Arguvan Belediyespor: 0-4, Darendespor-Hekimhan Girmana: 2-1


B Grubu


Ataköyspor-Kale Gençlerbirliği: 3-0, Doğanşehir Belediyespor-Malatya İdmanyurdu: 1-6, Hekimhan Belediyespor-Battalgazi Belediyespor: 1-2.

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