1.Amatörde Küme Büyükler Ligi'nde 31 gol kaydedildi

Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde dokuzuncu hafta karşılaşmaları oynandı. B Grubu'nun lideri Malatya İdmanyurdu'nun bay geçtiği haftada, A Grubu'nun lideri Darendespor, sahasında 1966 Malatya Gençlik'i 1-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde dokuzuncu hafta heyecanı yaşandı. Ligde bu haftanın sonucu en merak edilen maçında Demirspor ile Arguvan Belediyespor, Yeşiltepe 3 nolu sahada karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-1 tamamlanan karşılaşmayı Arguvan Belediyespor, 3-2 kazandı.

Büyükler liginde dokuzuncu hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

Orduzuspor-Malatyaspor: 2-2, Malatya Gücü-Hekimhan Girmana Belediyespor: 1-9, Demirspor-Arguvan Belediyespor: 2-3, Darendespor-1966 Malatya Gençlik: 1-0, Ataköyspor-Battalgazi Belediyespor: 2-3, Hekimhan Belediyespor-Sanayispor: 2-0, Doğanşehir Belediyespor-Kale Gençlerbirliği: 3-1.