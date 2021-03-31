1'nci organize sanayi bölgesine dev eğitim kompleksi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya 1'nci OSB'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından finanse edilecek, 24 derslik, 200 kişilik yurt ve spor merkezinin yer aldığı bir eğitim kompleksi yapılacağının müjdesini verdi.

Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde nitelikli iş gücü sorununu kendi bünyesi içerisinde çözme hedefiyle farklı projeler geliştiren Malaya Ticaret ve Sanayi Odası “İŞGEM Mesleki Eğitimle Büyüyor projesi” ile önemli bir adım atmıştı. OSB'de, yapımı TOBB tarafından üstlenilen yeni bir meslek okulu projesinin müjdesini veren Başkan Sadıkoğlu, “İçerisinde eğitim laboratuvarlarının da bulunduğu 24 derslik, 200 kişilik yurt ve spor merkezinin yer alacağı ve değeri 30 Milyon TL'yi aşan proje, OSB'mizdeki nitelikli ara eleman sorununu yine kendi bünyesinde çözmesini sağlayacak. Buradaki öğrencilerimiz iş garantili eğitimler alacak ve yine şehrimizin sanayi tesislerinde istihdam edilmesi sağlanacak. TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığımızla gerekli görüşmelerimizi gerçekleştirdik. TOBB İnşaat ve Emlak İşleri Müdürümüz Haluk Altuntaş ve Mimar Mustafa Tekinel Malatya'ya gelerek proje alanında gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Resmi sürecin tamamlanmasının akabinde muhtemelen Mayıs ayı içerisinde temel atılmasını hedefliyoruz” dedi.

Malatya'ya kazandırılacak yeni okul projesi için TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkürlerini ileten Başkan Sadıkoğlu, “Birliğimiz, Sn.Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde eğitim alanında çok ciddi projelerin hayata geçirilmesine vesile oluyor. Desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Sayın Başkanımız özellikle eğitim alanındaki çalışmalarımıza büyük hassasiyet gösteriyor. TOBB'un “81 İle 81 Okul” projesi kapsamında tüm illerimizde 1'er okul açmıştı. OSB'mizde inşa edilecek yeni okulumuz ile Malatya'mıza TOBB tarafından 2. okul yaptırılmış olacak. Bunun Türkiye'de örneği yok. Şehrimize kazandırılacak yeni okulumuzdaki en büyük pay sahibi olan Sn. Hisarcıklıoğluna, tüm hemşerilerim adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.