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1.OSB Müteşebbis Heyet toplantısı yapıldı

Malatya 1.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet toplantısı Vali Aydın Baruş'un başkanlığında gerçekleştirildi.


Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Taha Nuri Memur ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.


Toplantıda 1. Organize Sanayi Bölgesinin gündem maddeleri ele alınarak karara bağlanırken, Vali Baruş OSB'yi ilgilendiren konular hakkında alınan kararların Malatya için hayırlı olması dileklerinde bulundu.

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