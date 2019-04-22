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2. Amatör Kümede play-offa kalan takımlar belli oldu

Malatya 2.

Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde dün oynanan son hafta maçlarının ardından gruplarında ilk 2 sırayı alarak play-offa kalan takımlar belli oldu.


A grubunda Konak Belediyespor ile Ören Gençlikspor, B grubunda ise Arapgirspor ile Akçadağspor play-off grubuna kalmaya hak kazandılar.


2. Amatör Küme 1.Amatöre yükselme play-off maçları önümüzdeki hafta başlayacak.


Bu arada bu sezon başarılı bir performans sergileyerek play-offa kalan Arapgirspor'da sevinç hakim.


Şampiyonluğu hedeflediklerini Arapgirspor başkanı Ufuk Subaşı, “Kurduğumuz kadro ve kulüp yapımızla şampiyonluğu elde edeceğimize inanıyorum. Ancak henüz işimiz bitmedi bu bilinçle haftaya oynayacağımız play-offlarda şampiyon olmak istiyoruz. Arapgir halkına bizleri desteklemeleri mesajını vermek istiyorum. Onlar yanımızda olursa işimiz daha da kolaylaşır” diye konuştu.

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